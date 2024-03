DFB-Auswahl startet mit Sieg in Frankreich ins EM-Jahr

Lyon: Die deutschen Fußballer haben den EM-Härtetest bestanden. Die DFB-Elf gewann bei Vizeweltmeister Frankreich in Lyon mit 2:0. Florian Wirtz sorgte bereits nach sieben Sekunden für die Führung. Kai Havertz erhöhte kurz nach Wiederanpiff. Am Dienstag spielt Deutschland in Frankfurt gegen die Niederlande.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.03.2024 01:00 Uhr