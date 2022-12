DFB-Auswahl reist nach dem Gruppenaus heute aus Katar ab

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: In der Nacht stark bewölkt, örtlich Schnee, Tiefstwerte +3 bis -3 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht stark bewölkt bis trüb. Besonders im Norden Frankens und der Oberpfalz gelegentlich Schnee, Schneeregen oder Regen; örtlich Glättegefahr. Tiefstwerte +3 bis -3 Grad. Am Tag und am Wochenende weiterhin oft bewölkt oder trüb, sonnige Abschnitte am ehesten in den Alpen und in den Hochlagen des Bayerischen Waldes. Vereinzelt Schnee oder Schneeregen. Höchstwerte -1 bis +6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2022 23:00 Uhr