Düsseldorf: Die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat die Generalprobe vor der Europameisterschaft souverän bestanden. Das Team von Bundestrainer Löw gewann das Testspiel gegen Lettland in Düsseldorf mit 7 zu 1. Ernst wird es für die DFB-Auswahl im ersten EM-Gruppenspiel am 15. Juni in München. Gegner ist dann Frankreich.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.06.2021 22:45 Uhr