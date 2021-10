Deutschlandwetter

Ischinger warnt vor Abzug der US-Atombomben aus Deutschland

Berlin: Mit Blick auf die laufenden Koalitionsverhandlungen hat der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, davor gewarnt, die deutsche Beteiligung an der atomaren Abschreckung der Nato infrage zu stellen. Der Deutschen Presse-Agentur sagte er, ein Abzug der US-Atombomben würde schwerwiegende Folgen für die Sicherheit in Europa haben. Unter anderem Polen würde damit sicherheitspolitisch der Teppich unter den Füßen weggezogen, so Ischinger. Sowohl die Partei- und Fraktionsführung der SPD als auch die Grünen hatten sich in der Vergangenheit für einen Abzug der Nuklearwaffen ausgesprochen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.10.2021 03:00 Uhr