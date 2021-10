Nachrichtenarchiv - 28.10.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Deutschland: Nachts meist gering bewölkt, im Norden hohe Wolkenfelder. In der Südhälfte bis zum Morgen verbreitet Nebelfelder. Tiefstwerte 12 bis -2 Grad. Am Morgen nach teils zögerlicher Nebelauflösung zunehmend Sonne, oft wolkenlos. Im Norden anfangs noch dichtere Wolken, später schön. 9 bis 18 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.10.2021 01:00 Uhr