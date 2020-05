Deutschlandweit protestieren Tausende gegen Corona-Beschränkungen

München: In ganz Deutschland haben Tausende gegen die wegen der Corona-Pandemie verhängten Beschränkungen demonstriert. Auf dem Münchner Marienplatz versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 3.000 Menschen, teilweise unter Missachtung der Abstandsregeln. Ein Polizeisprecher sagte, die Demonstration sei angemeldet gewesen, allerdings nur für 80 Teilnehmer. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit habe man nicht eingegriffen und die Kundgebung laufen lassen. Vor der Lorenzkirche in Nürnberg kamen bis zu 2.000 Menschen zusammen. Dort lösten Polizeibeamte die Versammlung auf, weil die Mindestabstände nicht mehr eingehalten wurden. Auch andernorts in Deutschland versammelten sich hunderte Teilnehmer zu Kundgebungen, etwa in Stuttgart, Berlin und Köln sowie in mehreren Orten in Sachsen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2020 06:00 Uhr