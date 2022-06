Deutschlandweit gibt es zu wenig Blutkonserven

Sozialer Status hat zunehmende Bedeutung bei Corona

Berlin: Der soziale Status hat laut einer Studie der Universität Bielefeld im Verlauf der Corona-Pandemie eine zunehmende Bedeutung für das Infektionsgeschehen bekommen. Demnach waren in der ersten Welle Menschen in wohlhabenderen Kommunen einem größeren Infektionsrisiko ausgesetzt - zum Beispiel durch Reiserückkehrer. Nach den Erkenntnissen der Forscher waren in der zweiten und dritten Welle hauptsächlich Menschen in benachteiligten Regionen stärker gefährdet, sich anzustecken. Bei ausländischen Staatsangehörigen, die in Deutschland leben, hat sich in der Studie ein gegenläufiges Muster gezeigt. In der ersten Welle sei das Infektionsrisiko in Kommunen mit höherem Ausländer-Anteil relativ hoch gewesen, später habe es sich verringert, so die Wissenschaftler. Es habe offenbar länger gedauert, die ausländische Bevölkerung mit Informationen oder Maßnahmen zu erreichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2022 16:00 Uhr