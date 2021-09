Deutschlandweit Fridays-for-Future-Demos für mehr Klimaschutz

München: Deutschlandweit sind mehrere zehntausend Menschen dem Aufruf der Fridays-for-Future-Bewegung gefolgt und für einen besseren Klimaschutz auf die Straße gegangen. In München zogen laut Polizei etwa 12.000 Menschen durch die Innenstadt - deutlich mehr als erwartet. In Nürnberg waren es 2.000. Weitere Kundgebungen mit jeweils mehreren hundert Teilnehmern gab es auch in Würzburg, Regensburg und Passau. Die deutschlandweit größte Fridays-for-Future-Protestaktion meldet Hamburg mit mehr als 20.000 Demonstranten. In Berlin, Köln und Bonn waren es jeweils mehrere tausend. Sie alle eint die Auffassung, dass die Politik bisher nicht genug gegen die Erderwärmung getan hat. Die Organisatoren wiederum riefen dazu auf, am Sonntag zur Wahl zu gehen. Die kommende Legislaturperiode sei ausschlaggebend für die Klimapolitik der kommenden Jahrzehnte, hieß es.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2021 17:00 Uhr