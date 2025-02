Deutschlandweit demonstrieren wieder Tausende gegen Rechtsextremismus

Berlin: Erneut sind in zahlreichen deutschen Städten tausende Bürgerinnen und Bürger gegen Rechtsextremismus und für Demokratie auf die Straße gegangen. Kundgebungen gab es etwa in Berlin, Düsseldorf, Marburg oder Bremerhaven. Dabei richteten sich die Proteste auch gegen CDU und CSU, die in der vergangenen Woche im Bundestag eine Mehrheit für einen Antrag für eine schärfere Migrationspolitik nur mit Hilfe der AfD durchbrachten. Auch im Berliner Regierungsviertel protestierten rund 1.600 Menschen.

