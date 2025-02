Deutschlandweit demonstrieren wieder Tausende gegen Rechtsextremismus

Berlin: Erneut sind in zahlreichen deutschen Städten tausende Bürgerinnen und Bürger gegen Rechtsextremismus und für Demokratie auf die Straße gegangen. Kundgebungen gab es etwa in Berlin, Düsseldorf, Marburg oder Bremerhaven. Dabei richteten sich die Proteste auch gegen CDU und CSU, die in der vergangenen Woche im Bundestag eine Mehrheit für einen Antrag für eine schärfere Migrationspolitik nur mit Hilfe der AfD durchbrachten. In Berlin, wo mehrere Kundgebungen stattfanden, versammelten sich zum Beispiel einige hundert Menschen im Regierungsviertel, um von der FDP-Zentrale zur CDU-Bundesgeschäftsstelle zu ziehen. Am Abend soll es in der Hauptstadt eine Lichterkette geben. Bereits gestern war in ganz Deutschland demonstriert worden. Dabei waren allein in München mehr als 250.000 Menschen zusammengekommen.

