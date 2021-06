Deutschlandweit Bestürzung über Würzburger Messerattacke

Das Wetter in Bayern: In der Nacht überwiegend klar, Tiefstwerte bis 10

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist freundlich, in der Nähe der Berge örtlich Schauer. In der Nacht Abkühlung auf 15 bis 10 Grad. Morgen und am Montag wieder viel Sonne. Am Dienstag zunächst Sonne, dann Gewitter. Tageshöchstwerte 24 bis 32 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2021 17:00 Uhr