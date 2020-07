Deutschlandtrend: SPD verliert an Zustimmung, Maskenpflicht wird weitgehend akzeptiert

Nachrichtenarchiv - 24.07.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die SPD verliert bei den Wählern weiter an Zustimmung. Im aktuellen Deutschlandtrend der ARD kommen die Sozialdemokraten derzeit auf 14 Prozent, das sind zwei Punkte weniger als bei der letzten Umfrage Anfang Juli. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union weiterhin auf 37 Prozent, die Grünen auf 20 Prozent. Die AfD gewinnt einen Prozentpunkt dazu und liegt bei 11 Prozent. Für die Linken stimmen derzeit 7 Prozent, für die FDP 5. Die Experten von infratest Dimap wollten auch wissen, inwieweit die Corona-Regeln in der Bevölkerung inzwischen akzeptiert sind. Knapp 80 Prozent gaben an, die Maskenpflicht und die Abstandsregeln im Alltag zu befolgen. 19 Prozent tun sich schwer damit, zwei Prozent antworteten, dass sie nicht betroffen seien oder sich nicht an die Maßnahmen halten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2020 07:00 Uhr