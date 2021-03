Deutschlandtrend sieht Union nur noch bei 29 Prozent

Nachrichtenarchiv - 19.03.2021 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Union hat in der Gunst der Wähler weiter verloren. Nach dem aktuellen Deutschlandtrend für das ARD-Morgenmagazin kämen CDU und CSU nur noch auf 29 Prozent, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Das ist der schlechteste Wert seit einem Jahr. Die Grünen würden demnach mit 20 Prozent zweitstärkste Kraft, die SPD liegt laut Umfrage mit 17 Prozent auf Platz drei. Die derzeitige Koalition aus Union und SPD hätte in diesem Szenario keine Mehrheit mehr. Bei der Frage nach der Kanzlerkandidatur der Union liegt CSU-Chef Söder deutlich vor dem CDU-Vorsitzenden Laschet - sowohl bei den Unions-Anhängern als auch in der Bevölkerung insgesamt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2021 00:00 Uhr