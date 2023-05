Deutschlandtrend sieht Union klar vorne

Meldungsarchiv - 12.05.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, bekäme die Union klar die meisten Stimmen. Das geht aus dem aktuellen Deutschlandtrend für das Morgenmagazin von ARD und ZDF hervor. CDU und CSU verlieren mit 28 Prozent zwar etwas an Zustimmung, liegen damit aber immer noch zehn Punkte vor der zweitplatzierten SPD. Jeweils 16 Prozent der Wähler würden der repräsentativen Umfrage zufolge den Grünen beziehungsweise der AfD ihre Stimme geben. Die FDP erreicht mit acht Prozent ihr bestes Ergebnis seit Monaten, die Linke bleibt bei fünf Prozent. Mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen in der Türkei am kommenden Sonntag sehen es mehr als zwei Drittel der Befragten kritisch für das deutsch-türkische Verhältnis an, sollte Erdogan die Wahl für sich entscheiden. Nur eine Minderheit von 9 Prozent ist der Auffassung, dass eine Bestätigung Erdogans für die Beziehungen beider Länder gut wäre.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2023 09:00 Uhr