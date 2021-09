Deutschlandtrend sieht SPD weiter vorne

Nachrichtenarchiv - 17.09.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Gut eine Woche vor der Bundestagswahl steht die SPD im ARD-Deutschlandtrend weiter an der Spitze. Die Sozialdemokraten konnten im Vergleich zur letzten Umfrage Anfang September um einen Punkt zulegen und liegen derzeit bei 26 Prozent. Auch die Union konnte sich nach den sinkenden Werten der vergangenen Wochen wieder verbessern und kam auf 22 Prozent. Die Grünen fallen dagegen in der Wählergunst und kamen auf 15 Prozent, das ist ein Punkt weniger. FDP und AfD liegen jeweils bei elf Prozent, die Linke bei sechs Prozent. Ein Drittel der Befragten gab an, dass ihre Wahlentscheidung noch nicht feststehe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2021 08:00 Uhr