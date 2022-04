Deutschlandtrend sieht Bevölkerung bei schweren Waffen uneins

Nachrichtenarchiv - 28.04.2022 19:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Deutschen sind bei der Frage nach der Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine gespalten. Laut dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend sprechen sich 45 Prozent dafür aus. Genauso viele sind dagegen. Klare Befürworter finden sich vor allem in den Reihen von FDP und Grünen. Von den Unions-Anhängern äußerten sich gut die Hälfte zustimmend, aber 42 Prozent ablehnend. Gespalten sind die Anhänger der SPD. Im Bundestag sahen die Verhältnisse heute anders aus. Ampel- und Unionsfraktionen stimmten gemeinsam dafür, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern.

