Deutschlandtrend: Mehrheit blickt mit Sorge auf Nahost-Konflikt

Berlin: Wegen des Krieges in Israel und Gaza sind die meisten Menschen hierzulande in großer Sorge. Das zeigt der ARD-Deutschlandtrend - eine repräsentative Umfrage von Infratest dimap. Dabei haben fast drei Viertel der Befragten gesagt, dass die Geschehnisse im Nahen Osten sie stark oder sehr stark bewegten. Gut ein Fünftel gab an, der Konflikt bewege sie weniger stark oder gar nicht. Der Umfrage zufolge machen sich gut 80 Prozent der Teilnehmer Sorgen um die von der Hamas entführten Geiseln, 65 Prozent wegen der Lage der israelischen Bevölkerung und 72 Prozent über die Situation der Palästinenser. Etwa acht von zehn Befragten fürchten, dass sich der Konflikt in der Region ausweiten könnte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.11.2023 01:00 Uhr