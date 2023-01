Deutschlandtrend: Lieferung von Kampfpanzern an Ukraine ist umstritten

Nachrichtenarchiv - 19.01.2023 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine ist in der deutschen Bevölkerung umstritten. Im Deutschlandtrend für das ARD-Morgenmagazin spricht sich eine knappe Mehrheit von 46 Prozent dafür aus, 43 Prozent sind dagegen. Elf Prozent können oder wollen sich nicht festlegen. Bei Befragten unter 35 Jahren ist eine deutliche Mehrheit gegen Lieferungen, bei älteren Menschen gibt es eine klare Mehrheit dafür. Unterschiede bei der Bewertung der Panzerlieferungen gibt es auch geografisch: Während im Westen eine Mehrheit die Lieferungen befürwortet, gibt es im Osten ein deutliches Nein. Die Ukraine-Kontaktgruppe berät morgen in Ramstein über weitere Militärhilfen für die Ukraine. Dabei wird auch eine Entscheidung über die Lieferung von Kampfpanzern aus deutscher Produktion erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2023 20:00 Uhr