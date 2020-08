Deutschlandtrend: Hohe Zustimmung für Testpflicht

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland findet die überwiegende Mehrheit die Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten richtig. In einer Umfrage von Infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend sprachen sich 93 Prozent der Befragten dafür aus. Knapp die Hälfte befürwortet außerdem härtere Strafen bei Verstößen gegen den Infektionsschutz zum Beispiel in Bussen und Bahnen. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU und CSU auf 38 Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr als im Vormonat. Die SPD verliert einen Punkt auf 15 Prozent. Die Grünen kommen mit 18 Prozent auf zwei Punkte weniger, bleiben aber zweitstärkste Kraft. Die AfD gewinnt einen Punkt auf 11 Prozent, ebenso wie die FDP mit 6 Prozent. Und die Linke bleibt unverändert bei 7 Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 19:00 Uhr