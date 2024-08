Deutschlandtour startet in Schweinfurt

Schweinfurt: Nach dem Prolog startet heute die Deutschland Tour mit der ersten Etappe. Am frühen Nachmittag machen sich die 120 Radprofis in Schweinfurt auf den Weg. Von dort führt die Strecke unter anderem durch die Landkreise Würzburg und Main-Spessart über 176 Kilometer bis nach Heilbronn in Baden-Württemberg. Am Streckenrand werden zahlreiche Zuschauer erwartet, Autofahrer müssen sich phasenweise auf Sperrungen einstellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2024 06:00 Uhr