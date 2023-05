Meldungsarchiv - 01.05.2023 03:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Von heute an können die Menschen in Deutschland für 49 Euro im Monat bundesweit Busse und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs nutzen. Nach langen Beratungen zwischen Bund und Ländern ist das Deutschlandticket seit dem 1. Mai gültig. Das Ticket berechtigt zur Fahrt in fast allen Bussen und Bahnen - lediglich Angebote des Fernverkehrs, zum Beispiel ICE-, IC- und EC-Züge, sind ausgenommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2023 03:00 Uhr