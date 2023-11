Deutschlandticket für Studenten soll im kommenden Jahr an den Start gehen

Berlin: Bund und Länder haben sich auf ein Deutschlandticket für Studenten geeinigt. Es soll 29 Euro und 60 Cent im Monat kosten. Der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz der Länder, Krischer, sprach am Abend von einem Durchbruch. Das Ticket soll zum Sommersemester im kommenden Jahr starten. Bislang fahren Studenten mit einem Semesterticket nur in dem Öffentlichen Verkehrsverbund in dem ihre Universität liegt. Künftig können sie für etwa gleich viel Geld in ganz Deutschland unterwegs sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.11.2023 20:15 Uhr