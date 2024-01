Deutschlandticket für 49 Euro soll heuer erhalten bleiben

Berlin: Millionen Pendler und Bahnreisende können in diesem Jahr mit einem stabilen Preis des Deutschlandtickets rechnen. Die Verkehrsministerkonferenz einigte sich darauf, es bei 49 Euro im Monat zu belassen. Das teilte der Ressortchef von Nordrhein-Westfalen, Krischer, am Abend mit. Er bezeichnete das Ticket als "absolute Erfolgsgeschichte", die Kosten würden von Bund und Ländern getragen. Diese stellen für die finanziellen Ausfälle der Verkehrsunternehmen in diesem und im nächsten Jahr jeweils 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Zudem kann nicht benötigtes Geld aus dem Vorjahr verwendet werden. Das 49-Euro-Ticket wurde im Mai vergangenen Jahres eingeführt. Es kann für Fahrten im Nah- und Regionalverkehr eingesetzt werden. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen geht davon aus, dass es etwa von zehn Millionen Menschen genutzt wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2024 22:00 Uhr