Deutschlandticket: Bayern will nicht mehr zahlen als bisher

München: Im Streit um das Deutschlandticket will Bayern, dass die künftigen Mehrkosten ausschließlich der Bund übernimmt. Von Verkehrsminister Bernreiter heißt es dazu, die Bundesländer könnten nicht mehr Geld aufbringen als bisher schon - also insgesamt 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Für den Freistaat Bayern stehe fest, dass der Bund den Ländern eine verlässliche Finanzierung zusichern müsse - und das am besten bis Ende Juli. Dann könne es das Deutschlandticket auch 2026 geben. Ein klärendes Treffen aller Verkehrsminister ist für Ende nächster Woche angesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2025 08:00 Uhr