Deutschlandticket: Bayern will nicht mehr zahlen als bisher

München: Im Streit um das Deutschlandticket will Bayern, dass die künftigen Mehrkosten ausschließlich der Bund übernimmt. Von Verkehrsminister Bernreiter heißt es dazu, die Bundesländer könnten nicht mehr Geld aufbringen als bisher schon - also insgesamt 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Für den Freistaat Bayern stehe fest, dass der Bund den Ländern eine verlässliche Finanzierung zusichern müsse - und das am besten bis Ende Juli. Dann könne es das Deutschlandticket auch 2026 geben. Vom Bund gibt es dazu noch keine Stellungnahme. Ein klärendes Treffen aller Verkehrsminister ist für Ende nächster Woche angesetzt.

