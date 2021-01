Deutschlands Wirtschaft in Corona-Krise um 5 Prozent eingebrochen

Nachrichtenarchiv - 14.01.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Deutschlands Wirtschaft ist in der Corona-Krise im vergangenen Jahr um 5 Prozent geschrumpft. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Die Pandemie hinterließ demnach deutliche Spuren in fast allen Wirtschaftsbereichen: Die Produktion war sowohl in den Dienstleistungsbereichen als auch im Produzierenden Gewerbe teilweise massiv eingeschränkt. Zudem gingen die privaten Konsumausgaben preisbereinigt um 6,0 Prozent zurück - so stark wie noch nie. Einen stärkeren Einbruch der deutschen Wirtschaft hatte es zuletzt 2009 bei der Finanz- und Wirtschaftskrise gegeben. Damals schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt um 5,7 Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2021 13:00 Uhr