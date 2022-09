Deutschlands Basketballer schlagen Frankreich zum EM-Auftakt

Lufthansa streicht Hunderte Flüge wegen Streik

Frankfurt am Main: Der Streik der Lufthansa-Piloten am heutigen Freitag führt dazu, dass die Fluggesellschaft fast alle ihre Verbindungen streichen muss. Nach Angaben des Unternehmens fallen an den Drehkreuzen München und Frankfurt rund 800 Flüge aus. Davon betroffen sind voraussichtlich 130.000 Passagiere. Die Lufthansa kritisierte die - so wörtlich - massiven Auswirkungen, da der Streik in der Hauptrückreisezeit zum Ende der Schulferien in mehreren Bundesländern stattfinde. Ziel sei, den Flugbetrieb am Samstag im nahezu vollen Umfang neu zu starten. Die Vereinigung Cockpit hatte die Verhandlungen als gescheitert erklärt und zum Arbeitskampf aufgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2022 23:00 Uhr