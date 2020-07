Deutschland zahlt nach EU-Kompromiss zehn Milliarden Euro mehr in Haushalt

Angeklagter von Halle sagt im Prozess aus

Magedburg: Im Prozess um den Anschlag von Halle im vergangenen Oktober hat der Angeklagte ausgesagt. Dem 28-Jährigen werden 13 Straftaten angelastet, darunter Mord an zwei Menschen sowie versuchter Mord. Minutenlang schilderte Stephan B. seinen Hass gegen Juden, Muslime und Schwarze. Der Mann aus einem Dorf in Sachsen-Anhalt sieht in ihnen Eroberer, die ihn aus der Gesellschaft verdrängen wollten. Als es ihm am 9. Oktober nicht gelang, in die Synagoge zu kommen, habe er aus Angst, sich lächerlich zu machen, in einer Art Kurzschlussreaktion erst eine Frau und dann einen Mann erschossen, die zufällig in der Nähe waren. Der Angeklagte beschrieb das Internet als seinen einzigen Ort für soziale Kontakte. Dort lud er er auch sein sogenanntes Manifest hoch, besorgte sich seine Waffen und streamte live seine Tat.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2020 21:00 Uhr