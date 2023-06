Deutschland will Zwei-Prozent-Ziel der Nato 2024 erreichen

Meldungsarchiv - 16.06.2023 12:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Brüssel: Deutschland will das Zwei-Prozent-Ziel der Nato im kommenden Jahr erreichen. Das hat Verteidigungsminister Pistorius vor Beginn der Gespräche mit seinen Nato-Amtskollegen zugesichert. Die Zielvorgabe sieht vor, dass jedes Mitgliedsland zwei Prozent seiner Wirtschaftsleistung in die Verteidigung investiert. Nach Berechnungen des Ifo-Instituts würde das für Deutschland Mehrausgaben von rund 17 Milliarden Euro jährlich bedeuten. Zu den Plänen der Nato, diese zwei Prozent als eine Basis für weitere Steigerungen des Verteidigungsetats anzusehen, äußerte Pistorius sich kritisch. Er rate, die Kirche im Dorf zu lassen, so der SPD-Politiker. Rund zwei Drittel aller Nato-Mitgliedsländer lägen aktuell unter der Vorgabe, für viele Volkswirtschaften sei sie kurzfristig auch gar nicht erreichbar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.06.2023 12:15 Uhr