Deutschland will wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Afrika intensivieren

Berlin: Die Bundesregierung will die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Afrika verstärken. Beim Afrikagipfel in Berlin, bei dem Vertreter von 13 Ländern des Kontinents zu Gast waren, sagte Kanzler Scholz, man wolle gemeinsam den Weg in eine klima-neutrale Zukunft beschreiten. Dabei geht es hauptsächlich um die Produktion von grünem Wasserstoff. Deutschland werde dafür bis 2030 vier Milliarden Euro investieren. Der Vorsitzende der Afrikanischen Union, Assoumani, sagte, China sei bereits stark in Afrika engagiert, aber man sei offen für andere Partnerschaften. Er betonte, die Schulden der afrikanischen Staaten und die Zinslast seien zu hoch, dadurch würden wichtige Investitionen beeinträchtigt. - An dem Gipfel nahmen auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, EU-Ratspräsident Michel, Frankreichs Präsident Macron sowie der niederländische Regierungschef Rutte teil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2023 21:00 Uhr