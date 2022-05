Deutschland will sich an Erschließung von Gasfeldern im Senegal beteiligen

Dakar: Deutschland will mit dem Senegal bei der Erschließung eines Gasfeldes zusammenarbeiten. Das kündigte Bundeskanzler Scholz bei seinem Besuch in dem westafrikanischen Land an. Vor der Küste des Senegals werden große Erdgas-Vorkommen vermutet. Sie könnten dazu beitragen, Deutschlands Abhängigkeit von Gas aus Russland zu verringern. Scholz kündigte zudem an, mit dem Senegal außerdem in den Bereichen Solar- und Windenergie stärker zusammenzuarbeiten. Dakar ist die erste Station der Afrikareise von Scholz. Weitere Besuche sind im Niger und in Südafrika geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.05.2022 22:30 Uhr