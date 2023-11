Deutschland will Rüstungshilfe für Ukraine verdoppeln

Berlin: Deutschland will die Militärhilfe für die Ukraine verdoppeln - von vier auf acht Milliarden Euro im kommenden Jahr. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios ist sich die Ampel-Regierung darüber grundsätzlich einig. Verteidigungsminister Pistorius sprach im Ersten von einem, so wörtlich, "starken Signal an die Ukraine, dass wir sie nicht im Stich lassen". Der ukrainische Präsident Selenskyj sieht eine neue Welle russischer Angriffe auf sein Land zukommen. Drohnen und Raketen könnten verstärkt die Energieinfrastruktur ins Visier nehmen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Letzten Winter hatten tausende Menschen in der Ukraine wegen der Angriffe ohne Strom oder Heizung ausharren müssen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.11.2023 04:00 Uhr