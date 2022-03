Deutschland will Raketenschild aus Israel kaufen

Bald neue Ukraine-Verhandlungen in der Türkei

Kiew: Nach rund zweiwöchigen Friedensverhandlungen im Online-Format wollen die Delegationen aus der Ukraine und Russland wieder persönlich zusammenkommen. Für kommende Woche seien Treffen geplant, bestätigten die Unterhändler beider Seiten. Laut der ukrainischen Delegation sollen die Gespräche in der Türkei stattfinden. Am 10. März hatte es im türkischen Antalya bereits Verhandlungen auf Ministerebene gegeben, die aber keine konkreten Fortschritte gebracht hatten. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffs mindestens 1.119 Zivilisten getötet worden sind, rechnen aber mit weitaus höheren Opferzahlen. Die Kämpfe konzentrierten sich heute auf den Osten des Landes. Für die sogenannte Volksrepublik Luhansk kündigte ein prorussischer Separatistenführer eine Volksabstimmung über den Anschluss an Russland an. In der Hauptstadt Kiew hat die Militärverwaltung für morgen das Ende der Heizsaison angekündigt, was normalerweise erst Mitte April der Fall ist. In den kommenden Nächten werden Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2022 19:00 Uhr