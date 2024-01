Deutschland will heuer weitere 10.000 ukranische Soldaten ausbilden

Brüssel: Deutschland will in diesem Jahr 10.000 weitere ukrainische Soldaten ausbilden. Vom Verteidigungsministerium heißt es, dass das Training wie bisher im Rahmen einer EU-Mission erfolgen soll. Darüber wurden bisher 40.000 Soldatinnen und Soldaten aus der Ukraine unter anderem in Deutschland und Polen ausgebildet. Sie lernen zum Beispiel den Umgang mit dem Flugabwehrsystem Patriot und den Leopard-Kampfpanzern. In Brüssel beraten die EU-Verteidigungsminister derzeit außerdem über das Vorgehen gegen die Huthi-Rebellen im Roten Meer. Die EU will bis Mitte Februar einen eigenen Marine-Einsatz beginnen - um zu verhindern, dass die Huthi weiter Handelsschiffe angreifen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2024 14:00 Uhr