Deutschland will finanzielle Hilfe für Ukraine verdoppeln

Berlin: Die Ukraine bekommt ab dem kommenden Jahr voraussichtlich doppelt so viel Geld aus Deutschland wie bisher. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios will der Hausaltsausschuss des Bundestags am Donnerstag eine Erhöhung der bisherigen Hilfe von vier auf acht Milliarden Euro beschließen. Der FDP-Verteidigungspolitiker Faber schrieb auf der Plattform X von einem "wichtigen Zeichen zur fortdauernden Unterstützung gegen Putins Angriffskrieg". - Unterdessen hat Russland seine Angriffe auf die Ukraine am Wochenende verstärkt. Erstmals seit zwei Monaten relativer Ruhe wurde auch die Hauptstadt Kiew angegriffen. Nach ukrainischen Angaben wurden dabei sieben Menschen getötet. In der von Russland besetzten Südukraine sind nach Angaben aus Kiew drei russische Offiziere bei einer Explosion ums Leben gekommen. Verantwortlich war laut ukrainischem Geheimdienst eine örtliche Widerstandsgruppe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2023 16:00 Uhr