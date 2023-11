Deutschland will finanzielle Hilfe für Ukraine verdoppeln

Berlin: Deutschland will seine Militärhilfe für die Ukraine verdoppeln. Das hat das ARD-Hauptstadtstudio aus Bundestagskreisen erfahren. Im kommenden Jahr soll die Ukraine mit acht statt wie bisher mit vier Milliarden Euro unterstützt werden. Allerdings muss der Haushaltsausschuss des Bundestags noch zustimmen. Deutschland wäre damit weiterhin der wichtigste Geldgeber der Ukraine in Europa, und der zweitwichtigste weltweit - nach den USA. - Russland hat unterdessen nach ukrainischen Angaben seine Angriffe in der Ostukraine verstärkt. Russische Soldaten versuchen demnach Stellungen in der Gegend von Bachmut zurückzuerobern. Die Stadt ist seit knapp eineinhalb Jahren massiv umkämpft. Die Gefechte gelten als verlustreichste Schlacht in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2023 15:00 Uhr