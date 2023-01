Deutschland will erstmal 40 Marder-Panzer nach Kiew schicken

Kurzmeldung ein/ausklappen Dobrindt eröffnet Winterklausur der CSU-Landesgruppe

Seeon: Die CSU-Landesgruppe will bei ihrer Winterklausur im Kloster Seeon die Grundzüge für das Wahljahr 2023 vorbereiten. Landesgruppenchef Dobrindt will bei dem dreitägigen Treffen der CSU-Bundestagsabgeordneten vor allem Entlastungen für Bürger und Wirtschaft in den Vordergrund stellen. Zum Auftakt sagte er, die CSU wolle in diesem Jahr zeigen, dass sie die bessere Zukunftsoption für Deutschland sei. Die Bundesregierung habe zwar eine Zeitenwende angekündigt, aber nur eine Zeitenverschwendung organisiert. So sei etwa die Entscheidung zur Lieferung von Marderpanzern an die Ukraine zu spät gefallen.

