Deutschland will doch wieder Migranten aus Italien aufnehmen

Berlin: Die Bundesregierung will nun doch wieder Migranten aufnehmen, die in Italien an Land gegangen sind. Das hat Bundesinnenministerin Faeser angekündigt. Damit reagierte sie auf den jüngsten Massenansturm auf die Mittelmeerinsel Lampedusa. Faeser sagte, Deutschland komme seiner solidarischen Verpflichtung nach. Die Bundesregierung hatte die Flüchtlings-Aufnahme kürzlich gestoppt, weil Italien keinerlei Bereitschaft gezeigt hatte, die Migranten zurückzunehmen. Italiens Ministerpräsidentin Meloni hat unterdessen weitere Hilfen von der Europäischen Union gefordert. Sie betonte, die Migranten müssten daran gehindert werden, das Mittelmeer zu überqueren - notfalls mit Hilfe der Marine. Allein in den vergangenen zwei Tagen waren etwa 7.000 Menschen aus Nordafrika nach Lampedusa gekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2023 08:15 Uhr