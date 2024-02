Deutschland will die Ukraine langfristig in Sicherheitsfragen unterstützen

Berlin: Deutschland und die Ukraine haben eine bilaterale Sicherheitsvereinbarung geschlossen. Diese wurde von Bundeskanzler Scholz und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj bei dessen Besuch in der Hauptstadt unterzeichnet. Nach Angaben eines Regierungssprechers handelt es sich um eine Vereinbarung über Sicherheitszusagen und langfristige Unterstützung der Ukraine, die sich seit fast zwei Jahren gegen Russland verteidigt. Details wurden zunächst nicht bekannt. Selenskyj wird heute auch zu Gesprächen in Paris erwartet. Überschattet ist seine Reise von der Lage in Awdijiwka. Die Kleinstadt im Osten der Ukraine ist heftig umkämpft. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, Kirby, sagte in Washington, den ukrainischen Einheiten gehe die Munition aus. Da der US-Kongress weitere Hilfen verweigere, fehlten der Ukraine vor allem dringend benötigte Artilleriegeschosse.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.02.2024 13:15 Uhr