Deutschland will bis zu 150 minderjährige Flüchtlinge aus Moria aufnehmen

Nachrichtenarchiv - 11.09.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland wird bis zu 150 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus dem abgebrannten griechischen Flüchtlingslager Moria aufnehmen. Das gab Bundesinnenminister Seehofer am Vormittag bekannt. Eine ähnliche Anzahl werde von Frankreich übernommen, so Seehofer. Wie viele es genau werden, hänge noch von Gesprächen mit den weiteren aufnahmebereiten Ländern ab. Der Vize-Präsident der EU-Kommission Schinas sagte im Anschluss, 400 minderjährige ehemalige Bewohner des Lagers befänden sich bereits auf dem griechischen Festland. In der Nacht zum Dienstag war in Moria ein Großfeuer ausgebrochen, bei dem die meisten der gut 12.000 Flüchtlinge ihr Obdach verloren. Seehofer und Schinas kündigten zudem an, die EU-Kommission werde am 30. September Vorschläge für eine gemeinsame Lösung der Flüchtlingsverteilung in der EU vorlegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2020 11:00 Uhr