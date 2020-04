Deutschland will bei Wiederaufbau von Notre Dame helfen

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zum Jahrestag der Brandkatastrophe in der Pariser Kathedrale Notre Dame hat Deutschland seine Hilfe beim Wiederaufbau angeboten. Laut Kulturstaatsministerin Grütters will die Bundesregierung einen bedeutenden Beitrag bei der Restaurierung leisten. Dies könne zum Beispiel bestimmte Fenster der Kathedrale betreffen, weil Deutschland über entsprechende Glaswerkstätten verfüge. Außerdem wurden bereits mehr als 450.000 Euro an Spenden gesammelt. Frankreichs Minister für Kultur, Riester, bedankte sich für das - so wörtlich - "starke Symbol der Solidarität". - Notre Dame war vor einem Jahr in Flammen aufgegangen. Teile des Gebäudes stürzten ein. Der Wiederaufbau verzögert sich unter anderem wegen der Corona-Pandemie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 15:00 Uhr