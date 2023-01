Kurzmeldung ein/ausklappen Deutschland will 40 Marder-Panzer an Ukraine liefern

Berlin: Deutschland sollte der Ukraine im Kampf gegen Russland alle funktionstüchtigen Schützenpanzer des Typs Marder zur Verfügung stellen. Das hat Bundeswirtschaftsminister Habeck am Rande seines Besuchs in Norwegen erklärt. Regierungssprecher Hebestreit kündigte an, dass Deutschland noch im ersten Quartal rund 40 Marder-Panzer an die Ukraine liefern will. Es gelte, ein Bataillon zu bestücken, so Hebestreit. Die dazu in Deutschland geplante Ausbildung ukrainischer Soldaten werde nach Einschätzung von Fachleuten etwa acht Wochen dauern. Den Forderungen nach der Lieferung von Kampfpanzern vom Typ Leopard 2 erteilte der Regierungssprecher erneut eine Absage. Dazu könne er im Moment nichts versprechen, so Hebestreit, diese Forderungen seien auch nicht neu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2023 13:00 Uhr