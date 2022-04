Deutschland weist 40 russische Diplomaten aus

Das Wetter: Nachts Regen und Schneeregen bei plus 5 bis minus 1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Norden bewölkt, später gebietsweise Regen und Schneeregen, bei Tiefstwerten von plus 5 bis minus 1 Grad. Im Tagesverlauf bewölkt, zeitweise Regen, in den Bergen anfangs mit Schnee. Am Mittwoch teils freundlich, teils bewölkt und meist trocken. Am Donnerstag wieder trüb mit Regen und Wind. Es bleibt nachts frostfrei, Höchstwerte morgen bis 11, ab Mittwoch bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2022 00:00 Uhr