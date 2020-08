Deutschland wäre einer Studie zufolge ohne Berlin wirtschaftlich besser dran

Nachrichtenarchiv - 23.08.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Metropole zieht Deutschland wirtschaftlich nach unten - anders als andere EU-Hauptstädte ihre Länder. Das zeigen Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft für das Jahr 2017. Demnach läge das deutsche Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ohne Berlin um 0,2 Prozent höher. Ein Grund ist die vergleichsweise hohe Arbeitslosigkeit in der Stadt. Außerdem hat Deutschland viele Wirtschaftszentren. Im EU-Vergleich liegt die Wirtschaftskraft von Hauptstädten wesentlich höher. So bringt Athen der griechischen Wirtschaft ein Plus von fast 19 Prozent. Paris schafft für Frankreich knapp 16 Prozent.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.08.2020 05:00 Uhr