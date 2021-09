Deutschland wählt neuen Bundestag

Nachrichtenarchiv - 26.09.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland wird heute der neue Bundestag gewählt. Rund 60,4 Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Viele haben ihre Kreuze jedoch schon gemacht, per Briefwahl. Die Bundeswahlleitung rechnet diesmal mit mindestens 40 Prozent Briefwählern. Die Wahllokale öffnen um acht Uhr und schließen um 18 Uhr. Der Wahlausgang gilt angesichts zahlreicher noch unentschlossener Wählerinnen und Wähler als offen. In Mecklenburg-Vorpommern wird heute auch ein neuer Landtag und in Berlin ein neues Abgeordnetenhaus gewählt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2021 06:00 Uhr