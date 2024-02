Deutschland vorne bei Patentanmeldungen gegen Krebs

München: Deutschland ist einer Studie zufolge in Europa führend bei den Patentanmeldungen im Kampf gegen Krebs. Auf die Bundesrepublik kommen demnach fast ein Viertel der in Europa ansässigen Patentanmelder. Dazu zählen etwa Unternehmen wie Bayer und Siemens sowie mehr als 9.000 internationale Patentfamilien auf diesem Gebiet zwischen 2002 und 2021. Das zeigt ein Bericht des Europäischen Patentamts, der heute veröffentlicht wird. Damit behält Deutschland trotz leicht sinkender Zahlen seine Spitzenposition. Weltweit belegt es den vierten Platz - nach den USA, Japan und China. Die Erfindungen konzentrierten sich meist auf innovative Krebstherapien sowie Diagnostik, also Maßnahmen um die Krankheit zu erkennen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2024 06:00 Uhr