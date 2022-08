Deutschland vor Gesamtsieg im ECS-Medaillenspiegel

Nachrichtenarchiv - 21.08.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Zum Abschluss der European Championships kann sich der deutsche Sport noch gute Hoffnungen auf Platz 1 im Medaillenspiegel machen. Vor den allerletzten Entscheidungen liegt Deutschland mit 24 Goldmedaillen in Führung, allerdings dicht gefolgt von Großbritannien mit 23. Die letzten fünf Goldmedaillen werden zur Stunde in der Leichtathletik vergeben, etwa im Speerwerfen der Männer und in beiden 4x100-Meter-Staffeln. Gegen 22 Uhr sind die European Championships dann zu Ende. Erfolgreich waren heute schon die deutschen Kanuten - mit zweimal Gold, zweimal Silber und dreimal Bronze. Im Tischtennis-Einzel holte Dang Qiu aus Düsseldorf die Goldmedaille, seine Teamkameradin Nina Mittelham gewann Silber. Turner Nils Dunkel holte am Pauschenpferd die Bronzemedaille.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.08.2022 21:00 Uhr