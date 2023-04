Kurzmeldung ein/ausklappen Deutschland vollzieht historischen Atom-Ausstieg

Berllin: Die Stromproduktion aus Kernenergie ist nach sechs Jahrzehnten in Deutschland Geschichte. Die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke Isar 2 in Niederbayern, Neckarwestheim in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen sind am späten Abend wie gesetzlich vorgeschrieben vom Netz gegangen. Doch mit der Abschaltung ist die Debatte über eine mögliche Wiederinbetriebnahme der Atomkraftwerke noch nicht vorbei. Bayerns Ministerpräsident Söder will den Meiler Isar 2 in Landesverantwortung bis zum Ende des Jahrzehnts weiterbetreiben. In der "Bild am Sonntag" hat er den Bund aufgefordert, dafür die gesetzliche Grundlage zu schaffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.04.2023 04:00 Uhr