Deutschland vollzieht historischen Atom-Ausstieg

Berlin: Nach mehr als 60 Jahren hat Deutschland den Atomausstieg vollzogen. Am späten Abend sind die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke vom Netz gegangen: Isar 2 in Niederbayern, Neckarwestheim in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen. Die Betreiber bereiten sich nun auf den Rückbau der Kernkraftwerke vor, der jeweils über zehn Jahre dauert und Milliarden kostet. In mehreren Städten feierten Atomkraftgegner den Ausstieg. In München kamen etwa 1000 Menschen zusammen. Betroffenheit herrscht dagegen bei Mitarbeitern der Atomkraftwerke. Für sie ist es ein emotionaler Moment gewesen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.04.2023 01:00 Uhr