Deutschland verurteilt den Großangriff des Iran auf Israel scharf

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat den Großangriff des Iran auf Israel scharf verurteilt und vor jeder weiteren Eskalation gewarnt. Am Rande seines China-Besuchs mahnte er zu Besonnenheit im weiteren Vorgehen. Der Kanzler verwies auf eine Schaltkonferenz der G7-Staats- und Regierungschefs am Nachmittag, an der er teilnehmen werde. Zuvor hatte in Berlin der Krisenstab der Bundesregierung unter Vorsitz von Außenministerin Baerbock getagt. Sie appellierte erneut an alle deutschen Staatsbürger, die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes zu befolgen. Die Außenministerin warf dem Iran vor, mit seiner Attacke einen Flächenbrand in der Region in Kauf zu nehmen. Der Iran sei mit seinem aggressiven Verhalten isoliert. Unionsfraktionschef Merz forderte schärfere Sanktionen gegen Teheran. Die FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann appellierte an Kanzler Scholz, China dazu aufzufordern, zur Entspannung der Lage in Nahost beizutragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2024 14:00 Uhr